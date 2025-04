Polícia prende grupo criminoso que movimentou mais de R$ 40 milhões do tráfico

Ao menos 16 pessoas foram presas em operação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas (Draco) de Cruz Alta, no noroeste do Estado, na manhã desta terça-feira (29). A ação busca desarticular uma organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro resultado do tráfico de drogas.

Do total, 12 suspeitos foram presos em Cruz Alta, um em Santa Maria e dois em Santa Catarina. Também foram apreendidas armas e celulares.

A Operação Remap é resultado de investigação que dura quase um ano e apurou o envolvimento de indivíduos na movimentação de valores e no envio de grandes quantidades de drogas para a região.

O processo começou depois da apreensão de mais de R$ 88 mil em posse de um dos investigados durante abordagem da Brigada Militar, em julho de 2024. A partir do material apreendido à época, foram confirmados vínculos estreitos entre os suspeitos e uma estrutura organizada dedicada ao tráfico e à lavagem de dinheiro.

— Há um grande mecanismo por trás desse grupo de remeter a droga para a região de Cruz Alta, mas também dar condições de lavar esse dinheiro. Um dos alvos é o chefe por trás dessas remessas (de drogas). Além dele, outro suspeito tem um alto padrão de vida, mora numa cobertura no Litoral, que também é alvo de busca hoje. Já estamos bem adiantados nesses inquéritos — diz o delegado Ricardo Drum Rodrigues.

Mais de R$ 40 milhões movimentados em dois anos

Um dos principais alvos da operação é um homem que vivia em uma cobertura duplex de luxo em Balneário Camboriú (SC). Ele também tem imóveis em Cruz Alta e não foi preso até o momento.

Conforme a Polícia Civil, o grupo e as empresas investigadas movimentaram mais de R$ 40 milhões em cerca de dois anos utilizando outras empresas e pessoas físicas para ocultar a origem do dinheiro.

Além disso, evidências indicam que integrantes do grupo estão envolvidos no envio de mais de 100kg de cocaína para a região de Cruz Alta, bem como na distribuição de drogas sintéticas vindas do litoral de Santa Catarina.

A operação, que segue em andamento, cumpre 54 mandados de busca e apreensão e 18 mandados de prisão preventiva em quatro estados brasileiros, com mais de 300 policiais civis mobilizados.