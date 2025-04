Polícia Civil prende três suspeitos de homicídio em Redentora; corpo foi encontrado com membros amputados

Dois homens e uma mulher foram presos preventivamente na manhã desta terça-feira (8) suspeitos de cometerem um homicídio em Redentora , no noroeste do Estado.

O crime aconteceu na madrugada do domingo (6) , por volta das 2h. A vítima, identificada como Eliedson Claudino Soares, de 22 anos, teve membros amputados . O corpo foi encontrado sob uma ponte na Terra Indígena do Guarita.

Conforme o delegado Bruno de Paula, responsável pelo caso, a motivação do crime pode estar relacionada a uma briga em um bar . Um dos suspeitos possui histórico de desavenças com a vítima por suposto furto cometido anteriormente.

— Realizamos diligências em busca do veículo utilizado no crime, para fins de perícia, mas o carro supostamente utilizado foi encontrado incendiado nesta manhã. A carcaça do veículo foi apreendida e será submetida à perícia para determinar de que se trata realmente do mesmo veículo — disse.