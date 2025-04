Polícia Civil investiga cadáver encontrado em matagal em Ijuí

Corpo estava em área de mata que fica às margens da RS-342, no sentido a Catuípe.

A Polícia Civil investiga o caso de um cadáver encontrado na noite de domingo (20) às margens da RS-342 , sentido Catuípe, em Ijuí , no noroeste do RS. O corpo estava em uma área de mata e foi identificado por volta das 20h20min.

Moradores acionaram a Brigada Militar depois de sentir o odor do corpo em decomposição. Ao chegar no local, a guarnição da Força Tática identificou o cadáver com o que parecem ser perfurações de arma de fogo.