Passo Fundo tem queda de crimes contra a vida no primeiro trimestre de 2025

Operações de fiscalização e policiamento ostensivo reforçam prevenção.

Passo Fundo apresentou queda na maioria dos índices criminais no primeiro trimestre de 2025, apontam dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP) divulgados em 24 de abril. A redução foi em comparação com o mesmo período do ano passado.

Os crimes contra a vida — que incluem homicídios, feminicídios e latrocínios, por exemplo — tiveram redução de 16%, com 18 mortes registradas no ano passado e 15 neste ano. A diminuição é resultado de um janeiro menos violento: em 2024, Passo Fundo teve o primeiro mês do ano mais violento desde 2018.

O crime de roubo apresentou queda de 37% nos três primeiros meses do ano, totalizando 54 ocorrências em 2025 contra 86 em 2024. Os furtos também tiveram redução: no ano passado, foram 551 casos contra 431 registrados neste ano, uma diminuição de 21,7%.

O trabalho de prevenção, feito através do policiamento, abordagens e fiscalização, estão entre os fatores que contribuíram para a melhora no cenário, aponta o comandante do 3° Regimento de Polícia Montada (RPMon), tenente-coronel Marcelo Scapin Rovani.

— Desde o ano passado temos trabalhado com policiamento ostensivo, barreiras centrais, cerco e vimos redução nos crimes violentos depois de dois anos de ascensão nos índices. Furto e roubo a veículo, por exemplo, vinham subindo e conseguimos reduzir. Neste ano, aprimoramos o projeto de 2024 e mantivemos a redução — afirma.

Outro índice em queda foi o crime de estelionato. A ocorrência é uma das mais frequentes na cidade, principalmente pela recorrência do golpe do bilhete premiado. Os casos tiveram diminuição de 11,7% em relação ao ano passado: foram 536 caos registrados em 2024 e 474 entre janeiro e março deste ano.

Ficou igual em março

Os registros de crimes contra a vida ficaram no mesmo patamar no mês de março em Passo Fundo, na comparação com o mesmo período de 2024. Foram cinco mortes violentas intencionais registradas nos dois anos.

A cidade não contabilizou feminicídios no período. Já no caso de crimes como roubo, furto e estelionato, os indicadores tiveram queda:

— Temos várias camadas de policiamento. Na área central, há ocorrências frequentes de brigas, intensificadas pelo uso de álcool, que levam a homicídios e tentativas, então temos atuado para evitar esses problemas. Já nos bairros e vilas, a violência tem mais relação com o tráfico de drogas, então nossa abordagem já é outra — explica Rovani.

As ocorrências de roubo tiveram a maior redução, de 40%, com 30 casos em 2024 e 18 em 2025. Os furtos caíram 20% e os estelionatos, 27,3%. No caso de roubos a veículo, o patamar se manteve, com um caso em cada ano. Já os furtos a veículo reduziram em 16%.