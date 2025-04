Operação prende passo-fundenses por golpe do bilhete em Porto Alegre

Cinco pessoas foram presas em flagrante na manhã de segunda-feira (28) durante a quarta fase da Operação Golpe de Ouro , que investiga um esquema de estelionato por meio do golpe do bilhete premiado em Porto Alegre . Dois veículos também foram apreendidos durante a ação.

Ainda segundo informações da PC, um homem, 23 anos, parente de uma mulher presa durante a terceira fase da Operação, viajou para Porto Alegre na noite de domingo (27) com outras quatro pessoas para aplicarem o golpe na Capital.

Divididos em dois veículos, os criminosos tentaram fugir ao serem abordados pela polícia e não atenderam à ordem de parada . Um dos condutores chegou a subir em uma calçada e colidiu com uma lixeira durante a fuga. Na carteira de um dos criminosos foi encontrado um bilhete de loteria.

— Eles estavam juntos, associados, para cometimento do estelionato. O flagrante foi homologado e pedi a prisão preventiva dos cinco indivíduos. O judiciário concedeu a prisão somente para três — afirma.

Um homem e uma mulher foram soltos. O homem já havia sido preso anteriormente em Maringá, no Paraná, em 1º de abril, porém como não possui antecedentes expressivos, o juiz optou pela liberdade do indivíduo.

O grupo foi alcançado e preso por policiais civis da 6ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre, com apoio de agente do SIPAC/DPRPA e do DIPAC/DPM.