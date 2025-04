Mulher esfaqueia ex-marido após ele descumprir medida protetiva no norte do RS

Um homem de 46 anos foi esfaqueado pela ex-mulher na noite deste sábado (5), na Rua Mário Dal Santo, no bairro Missões, em Soledade, no norte gaúcho. Conforme a Brigada Militar, o indivíduo teria invadido a residência da ex-companheira, descumprindo uma medida protetiva . Ela, então, teria desferido os golpes ao se defender.

O ex-marido sofreu três golpes de faca — nas costas, no ombro e no dedo da mão —, resultando em uma grave hemorragia. O homem conseguiu correr cerca de 100 metros antes de desmaiar em via pública, devido à perda excessiva de sangue.