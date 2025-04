Menina de 9 anos pulou de sacada para fugir de padrasto que matou mãe e irmã em Ronda Alta

Menina pulou do primeiro andar do prédio após início de briga entre mãe e padrasto no começo da tarde desta segunda-feira (21).

Filha de Leobaldina Rocha Lyrio, 41 anos, a criança saltou da sacada do primeiro andar do prédio e conseguiu escapar da cena do crime que chocou o município de 9,8 mil habitantes do norte gaúcho.