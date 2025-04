Investigado pelo MP, ex-diretor da Apac de Passo Fundo é solto após quatro dias na prisão

Entenda o caso

A prisão de Toazza e de outros cinco investigados acolheu um pedido do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do RS (MP-RS). Três já estavam no sistema prisional e uma foi detida em Passo Fundo. O sexto investigado cumpre medida cautelar.