Homem matou esposa e enteada a facadas em Ronda Alta após discussão por ciúme, diz delegado

O suspeito de ter matado a esposa e a enteada a facadas na tarde de segunda-feira (21) em Ronda Alta, no norte do RS, teria cometido o crime após uma discussão por ciúmes, segundo o delegado responsável pelo caso, Leandro Antunes. A Polícia Civil investiga as mortes de Leobaldina Rocha Lyrio, de 41 anos, e Diênifer Rauani Lyrio Gonçalves, de 14 anos.

Segundo as apurações iniciais, o autor do duplo feminicídio é o marido de Leobaldina, Juliano Henn, de 48 anos. As evidências indicam que após os crimes, ele tirou a própria vida. Uma outra filha da mulher, de 9 anos, conseguiu fugir.

Em entrevista ao programa Gaúcha Mais, da Rádio Gaúcha nesta terça (22), o delegado disse ainda que o término do relacionamento de um ano entre Henn e Leobaldina teria motivado o crime.

Segundo Antunes, o homem foi flagrado pela esposa conversando com outra mulher por mensagens pelo menos duas vezes. Isso gerou uma discussão por conta de uma possível traição.

A Polícia Civil indica que o homem matou a esposa com cerca de 14 facadas após a vítima cancelar o casamento que estava marcado para o final do mês de maio.

— Teve esse problema que ocorreu no meio da semana passada, com essa mensagem. E, no domingo, novamente, essa mulher mandou mensagem pra ele e ocasionou essa discussão deles no dia de ontem (segunda-feira, 21) — disse Antunes.

O homem não tinha histórico de violência doméstica e testemunhas relataram aos policiais que o casal tinha um relacionamento considerado "invejável". O delegado Antunes ressalta que uma das lesões da vítima leva as autoridades a crer que ela disse que estaria grávida. A perícia ainda não confirmou essa informação.

Diênifer tentou socorrer a mãe e também foi esfaqueada ao menos seis vezes. A filha mais nova, de nove anos, conseguiu se esconder embaixo de um varal.

Conforme a investigação, Henn procurou a criança antes de tirar a própria vida. Ela ligou para uma outra irmã, que mora em Sarandi e acionou a Brigada Militar por volta do meio-dia. As autoridades chegaram ao local cerca de 50 minutos depois e encontraram os três já sem vida.

