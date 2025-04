Homem foragido é preso com mais de 100 tabletes de droga em Passo Fundo

Um homem foi preso por tráfico de drogas pelo 3º Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) de Passo Fundo , no norte do Estado, na tarde desta quarta-feira (23).

Ele estava foragido depois de romper a tornozeleira eletrônica e foi localizado em uma casa no bairro Santa Marta . Segundo o comandante do 3º BPChoque, tenente-coronel Rogério Schmidt Navarro, o homem tentou fugir quando viu a aproximação dos policiais.

— Ao adentrarmos no espaço, havia grande odor de tóxicos. Realizamos buscas no local e encontramos grande quantidade de drogas — disse o tenente-coronel.

Segundo o comandante do 3º BPChoque, tenente-coronel Rogério Schmidt Navarro, as buscas iniciaram após o setor de inteligência da polícia receber informações do local onde indivíduo se encontrava.