Homem é encontrado morto com membros amputados debaixo de ponte, em Redentora

Um homem de 22 anos foi encontrado morto sob uma ponte na Terra Indígena do Guarita, em Redentora, no noroeste do Estado. A vítima, identificada como Eliedson Claudino Soares, estava com os braços e pernas amputados e teria sido assassinada na madruga deste domingo (6), por volta das 2h.

Conforme a Polícia Civil, testemunhas relataram que trata-se de um homicídio, mas até o momento o autor do crime não foi encontrado. Autoridades estiveram realizando diligências na área, buscando ouvir pessoas que possam colaborar com as investigações.