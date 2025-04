"Eu só conseguia chorar", relata jovem que denunciou importunação sexual em ônibus de Passo Fundo

Conforme a ocorrência policial, um homem teria se masturbado e ejaculado dentro do ônibus enquanto olhava e assoviava para a vítima, uma jovem de 18 anos. O caso aconteceu por volta de 11h, depois que ela embarcou em um veículo na parada da Praça da Cuia, no centro.

— Fiquei no celular e quando olhei para a janela do lado dele, ele estava com a genital para fora, com ato de masturbação em lugar visível, o tempo todo sussurrando e assoviando para que eu olhasse. Ele chegou a ejacular e jogar no chão do ônibus— relata a jovem, que preferiu não se identificar.