Criminosos usam nome e endereço da Arquidiocese para aplicar golpe em Passo Fundo

Pelo menos duas pessoas foram vítimas de um golpe envolvendo o nome da Arquidiocese de Passo Fundo , no norte do Estado, nos últimos dias. Na ação, criminosos se apresentam como entregadores de mercadorias de uma plataforma on-line de vendas.

No pacote, o remetente está identificado como Mitra Arquidiocesana de Passo Fundo, com o endereço da Cúria Metropolitana localizada no centro da cidade. Já na informação do destinatário consta o nome da vítima.