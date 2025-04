Alvo de investigação, Apac de Passo Fundo tem sete apenados recolhidos; Justiça diz que foco é "prevenir infiltrações"

Segundo a organização, o local atende a todos os requisitos legais e metodológicos previstos, com fiscalização permanente do Ministério Público e Poder Judiciário.

Procurado pelo reportagem, o juiz-corregedor Alejandro César Rayo Werlang, que atua na coordenação das Apacs no RS, diz que o Judiciário está atento à gravidade do caso e acompanha o desenrolar das investigações.

— Nosso foco é verificar como podemos agir de forma eficaz para prevenir infiltrações indevidas nas Apacs , protegendo a integridade desse método já comprovado de reintegração social. Reafirmamos nosso compromisso com a transparência e rigor no tratamento desse assunto, buscando soluções que preservem a confiança nas instituições — disse.

A unidade foi alvo de ação do Ministério Público em maio de 2024. A Operação Papillon cumpriu dois mandados de busca e apreensão em Passo Fundo. As buscas ocorreram na residência de um dos investigados e na própria sede da Apac.

Três fugas registradas

A Apac

A proposta da Apac é ressocializar os presos em ambiente com acesso a profissionalização, educação, terapia, saúde e religião. Apesar de ter sido inaugurada em março de 2023, o centro de recuperação social iniciou os trabalhos somente no dia 19 de agosto, em função do atraso no repasse de verba por parte do governo do RS.