Adolescente apreendido por assalto morre após passar mal na delegacia em Passo Fundo

Adolescente foi apreendido com outras pessoas e diversos itens roubados em Passo Fundo.

Um adolescente de 17 anos morreu após passar mal enquanto estava sob custódia na Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA) de Passo Fundo, no norte do Estado. Ele havia sido apreendido horas antes, na noite de terça-feira (22), durante uma ação da Brigada Militar que frustrou um assalto a residência no bairro São José.