Mulher é atropelada durante corrida de carros em Machadinho; assista ao vídeo

Uma mulher de 27 anos foi atropelada por um carro que participava de uma corrida, também conhecida como "arrancadão", em Machadinho, no norte do Estado. O caso aconteceu na RS-422, no sábado (1º).

Imagens registradas por uma pessoa que acompanhava o evento mostram o momento em que a mulher é atingida (veja o vídeo). No vídeo, o carro acelera na rodovia em direção à ciclista, que está sobre um canteiro. O automóvel sai da pista e invade o canteiro, atropelando a mulher.

Leia Mais Corpo de criança de cinco anos é localizado após afogamento em Nova Boa Vista

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Voluntários do município e encaminhada para atendimento médico. Por causa da gravidade dos ferimentos, ela foi transferida para o Hospital de Clínicas, em Passo Fundo, onde permanece internada em estado estável.

Ainda segundo os bombeiros, a mulher estava saindo do trabalho de bicicleta quando foi atingida pelo carro.

Polícia civil investiga o caso

Conforme a titular da Delegacia de Polícia Civil de Gaurama, delegada Clarissa Demartini, um inquérito policial foi aberto para investigar a responsabilidade dos fatos.

— Ainda temos que entender as circunstâncias do fato. Se o evento estava com todos os alvarás necessários, se a área de segurança estava bem sinalizada ou se existiu alguma falha das equipes de segurança do evento. Ou até mesmo se a vítima acabou entrando em um local proibido para acesso — disse.

Leia Mais Decretada prisão preventiva de filho suspeito pela morte da mãe em Cruz Alta, diz polícia

O motorista do veículo e testemunhas do caso devem ser ouvidos a partir desta quarta-feira (5).

Em contato com os organizadores do evento, eles afirmaram que o evento contava com todas as autorizações e licenças necessárias. Disseram ainda que o espaço das provas era sinalizado e o público orientado e mantido em local seguro. Também afirmam que prestaram todo o apoio à vítima. A organização também se comprometeu em rever as práticas de segurança para eventos futuros (leia abaixo a nota na íntegra).

O evento também era apoiado pela prefeitura de Machadinho. GZH Passo Fundo entrou em contato com o Executivo municipal, mas não teve retorno até a publicação desta reportagem.

Confira a nota na íntegra

"Prezados participantes, espectadores e comunidade,

A organização do Primeiro Arrancadão de Carnaval, ocorrido em 01 e 02 de março, vem por meio deste expressar nossa sincera solidariedade à Sra. Simone, que sofreu um acidente durante o evento. Asseguramos a todos que a segurança é e sempre foi a nossa prioridade principal, e todas as regulamentações pertinentes foram rigorosamente seguidas, com a obtenção das necessárias autorizações e licenças. O espaço destinado ao evento foi criteriosamente demarcado, com sinalizações claras das áreas seguras e de risco, e nossa equipe de segurança estava ativamente envolvida em orientar o público a manter-se em locais seguros. Imediatamente após o acidente, a Sra. Simone recebeu os primeiros socorros de um experiente ex-membro dos bombeiros voluntários integrante da Associação organizadora, garantindo cuidados rápidos e eficientes até a chegada da ambulância. Além disso, representantes de nossa equipe acompanharam a Sra. Simone ao hospital e têm mantido contato constante com sua família, oferecendo suporte necessário. Estamos profundamente comprometidos com a recuperação da Sra. Simone e com a assistência contínua à sua família durante este período difícil. Além disso, estamos conduzindo uma revisão detalhada de nossas práticas de segurança para fortalecer ainda mais nossos protocolos e assegurar a integridade de todos os envolvidos em futuros eventos. Agradecemos a todos pela compreensão e apoio, reafirmando nosso compromisso com a segurança e o bem-estar de cada indivíduo em nossos eventos. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento adicional.

Machadinho, 03 de março de 2025