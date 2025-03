Corrida de carros que causou atropelamento de ciclista em Machadinho não tinha autorização da federação para acontecer

Imagens mostram momento em que vítima é atingida pelo veículo Divulgação / Divulgação

A corrida de carros que resultou em um atropelamento no sábado (1) em Machadinho, no norte do Estado, não tinha autorização para acontecer. A informação foi divulgada pela Federação Gaúcha de Automobilismo na noite de segunda-feira (3), por meio de nota (confira abaixo). O evento foi autorizado pela prefeitura.

A vítima do atropelamento, uma mulher de 27 anos, está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Clínicas de Passo Fundo. Devido à gravidade dos ferimentos, ela teve a perna esquerda amputada.

No texto, assinado pelo presidente Arlindo Signor, a instituição afirma que "todos os eventos deste tipo devem ter autorização e supervisão da federação", e que havia comunicado às autoridades competentes sobre a negativa de autorização.

A nota informa, ainda, que a Federação trabalha pra ajudar a identificar os pilotos que participaram da arrancada.

Em nova manifestação enviada nesta terça, os organizadores do evento afirmaram que tinham todas as licenças fornecidas pelas autoridades locais e que, pela natureza do evento, não era necessária a autorização da Federação Gaúcha de Automobilismo.

Disseram, ainda, que o espaço das provas era sinalizado e todas as medidas de segurança adequadas foram tomadas.

Segundo eles, o piloto envolvido permaneceu no local acompanhado pela Brigada Militar e, após avaliação criteriosa da BM, as atividades de treino foram retomadas no sábado e as provas mantidas para o domingo (leia abaixo a nota).

O trecho da RS-442, onde aconteceu o evento pertence ao município e o prefeito de Machadinho, Sidinei Lopes de Lima, confirmou que a corrida tinha autorização da prefeitura para acontecer. Ele informou também que nesta quarta-feira (5) autoridades devem se reunir para tratar do assunto. Já a Brigada Militar, informou que foi comunicada sobre o evento.

A Delegacia de Polícia Civil de Gaurama, abriu um inquérito policial para investigar a responsabilidade dos fatos. O motorista do veículo e testemunhas do caso devem ser ouvidos a partir desta quarta-feira.

Vítima transferida para a UTI

A vítima do atropelamento, uma mulher de 27 anos, foi resgatada após ser atropelada por um carro que participava da corrida no sábado (1), na RS-422. Conforme o Corpo de Bombeiros, ela estava saindo do trabalho de bicicleta quando foi atingida pelo carro.

Devido à gravidade dos ferimentos, ela teve a perna esquerda amputada e segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Clínicas de Passo Fundo. Os detalhes do estado de saúde dela não foram informados.

Confira a nota da Federação Gaúcha de Automobilismo

"O evento realizado na cidade de Machadinho não estava AUTORIZADO por esta Federação, tendo sido comunicado as autoridades competentes da não autorização.

Todos os eventos desta natureza devem ter autorização e a supervisão da Federação Gaúcha de Automobilismo.

Informamos também que, por ser um esporte de alto risco e vinculado a esta Federação, medidas especiais devem ser tomadas e a responsabilidade do evento passa ser das autoridades que foram coniventes com a realização do evento.

A Federação Gaúcha de Automatismo está fazendo o possível para que fatos como esse não mais se repitam, inclusive busca identificar os pilotos que participaram e informando a CBA – Confederação Brasileira de Automobilismo onde poderão, conforme CDA – Código do Automobilismo Brasileiro, serem penalizados.

Em tempo: O art.67 do Código de Trânsito Brasileiro e seus incisos, estabelecem normas de Eventos em vias públicas."

Confira a nota da organização

"A Speed Race esclarece que para a realização do seu recente evento automobilístico, não foi necessária a aprovação da Federação Gaúcha de Automobilismo devido à natureza não oficial do mesmo. As autorizações requeridas foram prontamente concedidas pelas autoridades locais. Reforçamos que as medidas de segurança adotadas estavam adequadas aos padrões regulamentares para eventos deste porte, proporcionando um nível de segurança esperado para a magnitude do evento. Oportuno esclarecer, que piloto envolvido no incidente permaneceu em todo momento no local, sob o escrutínio e acompanhamento da Brigada Militar. Após cuidadosa avaliação, a Brigada Militar autorizou a retomada das atividades de treino e a execução da competição regular no subsequente dia, transcorrendo sem o registro de novos incidentes

Associação Speed Race"