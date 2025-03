Casal argentino é preso transportando quase 200 quilos de maconha em Três Passos

Casal estava em um Corolla, com placas da Argentina

Um casal argentino foi preso transportando 196 quilos de maconha em Três Passos , no noroeste do RS. O caso aconteceu na tarde de domingo (2), na BR-468.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, a dupla foi abordada durante fiscalização da Operação de Carnaval . Eles estavam trafegando em um Corolla, com placas da Argentina.

Ao fazer uma busca no interior do carro, os policiais encontraram os tabletes de maconha em compartimentos ocultos, preparados no assoalho, para-choques e lataria.