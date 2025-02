“Só quero que volte para casa”, diz mãe de jovem que desapareceu após dizer que ia para Porto Alegre

“Só quero que meu filho volte para casa, da forma que for” : é com essa frase que Vanessa Santos, mãe de Kauã dos Santos Petrowichz, 20 anos, resume o desespero de não ter notícias do jovem que desapareceu na noite da última quarta-feira (12) , depois de dizer que iria para Porto Alegre visitar a namorada.

Morador do bairro Loteamento Canaã, em Passo Fundo, Kauã foi deixado pela mãe na rodoviária por volta das 22h, onde pretendia pegar uma carona através do aplicativo BlaBlaCar com destino à capital gaúcha.