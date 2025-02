Porsche de mais de R$ 900 mil começa a ser usado pela Polícia Civil em Passo Fundo

Apreendido em uma operação de combate à lavagem de dinheiro e crime organizado no Estado de São Paulo em 2023, um Porsche 911 Carrera já se encontra adesivado e começou a ser usado pela Polícia Civil nesta quarta-feira (12) em Passo Fundo , no norte gaúcho.

— Nós desencadeamos essa operação em 2023, onde dinheiro que saía de Passo Fundo, do tráfico de drogas, ia para o Mato Grosso do Sul. Esse dinheiro era pulverizado para outros estados também, inclusive São Paulo, onde um dos alvos era uma laranja dessa organização criminosa, que acabou sendo alvo da investigação — explica o delegado Diogo Ferreira, titular da Draco de Passo Fundo.

Após autorização judicial, o veículo, apreendido em São Paulo, chegou ao município. O envelopamento do novo carro da frota com as cores branco e preto foi custeado por empresas da cidade.