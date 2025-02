Passo Fundo tem queda nos índices de violência em janeiro; casos de homicídio tiveram quase 30% de redução

Ações nas ruas ajudam a coibir criminalidade no município.

Passo Fundo terminou o primeiro mês de 2025 com queda em todos os índices de violência , incluindo homicídios, feminicídios, e roubos. Os dados foram divulgados pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) nessa quinta-feira (6) e seguem a tendência do Estado .

Em comparação com janeiro de 2024, os homicídios reduziram 28,5% , passando de sete para cinco ocorrências.

Os crimes de feminicídio reduziram de um para zero neste ano . Outros crimes relacionados à violência de gênero, como ameaça, estupro e lesão corporal também tiveram queda.

No caso dos latrocínios, janeiro não teve registro do crime pelo segundo ano consecutivo. Quanto aos roubos, quando há violência ou grave ameaça à vítima, a redução foi de 35% , passando de 26 para 17.

A avaliação da Polícia Civil e da Brigada Militar é que o trabalho integrado de policiamento entre os órgãos, bem como o acesso às "manchas de calor" da cidade, que indicam locais de maior atenção à criminalidade, ajudaram no combate à violência e redução dos índices.

De acordo com o subcomandante do 3º Regimento de Polícia Montada (RPMon), Jeferson Miguel da Silva, o trabalho de policiamento ostensivo com barreiras policias realizado pela BM funciona para coibir a ação de criminosos, seja de maior ou menor gravidade.