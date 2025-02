Mulher é encontrada morta dentro de casa em Santa Rosa

Uma mulher de 36 anos foi encontrada morta na madrugada deste domingo (9) dentro da casa onde morava, em Santa Rosa , no noroeste do Estado. Ela foi identificada como Franciele Dadiane Mazurkevicz Gomes . A principal suspeita é de que ela tenha sido vítima de feminicídio .

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 1h56min para atender uma ocorrência na Rua Cruz Alta, no bairro Cruzeiro. Ao chegar no local, a equipe encontrou a vítima com ferimentos de faca e já sem vida.