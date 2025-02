Justiça condena cinco por furto de agência bancária de Três Passos

A juíza Paula Cardoso Esteves, da 2ª Vara Criminal de Três Passos, condenou na terça-feira (4) cinco réus envolvidos em furto a agência do Banco do Brasil da cidade do noroeste gaúcho, ocorrido entre 13 e 15 de maio de 2023. O crime resultou no furto de mais de R$ 1,68 milhão.