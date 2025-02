Julgamento de acusado por estuprar e matar adolescente de 14 anos deve terminar nesta sexta-feira

Julgamento iniciou na quinta-feira (13). Maicon Ferreira / Luz e Alegria

O julgamento do acusado pelo estupro e morte de Daiane Griá Sales, 14 anos, ocorrido no fim de julho de 2021 em Redentora, deve terminar no começo da tarde desta sexta-feira (14). O julgamento iniciou às 8h de quinta-feira (13) no Fórum de Coronel Bicaco, no noroeste do RS, e terminou por volta das 21h30min.

Nesta sexta-feira o júri foi retomado por volta das 9h com os debates da acusação e defesa, com uma hora e meia para cada lado cada. Na sequência, a juíza fará a inquirição e os questionamentos para os jurados, que votam conforme o que é perguntado. Depois, forma-se o resultado e a juíza finaliza com a sentença.

Serão aproximadamente três horas de debates. A previsão é que até às 12h30min os debates encerrem, seguindo para as perguntas e então o resultado final. A expectativa é que o júri encerre por volta das 14h, se não houver intervalos.

A menina caingangue vivia na Terra Indígena Guarita, no interior de Redentora, município de 9,9 mil habitantes perto da fronteira com a Argentina. Ela foi estuprada e morta no fim de julho de 2021 — seu corpo só foi encontrado quatro dias depois.

Réu pelo crime, Dieison Corrêa Zandavalli, 36 anos, está preso preventivamente e responde pelos crimes de:

Estupro de vulnerável;

Feminicídio;

Homicídio qualificado (motivo torpe, motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e dissimulação para assegurar a impunidade de outro crime).

Na quinta foram ouvidos os depoimentos das 11 testemunhas, além do interrogatório do réu, que não quis responder perguntas da juíza, da defesa da vítima e do Ministério Público, optando pelo uso do direito ao silêncio parcial. Ele respondeu apenas perguntads das suas advogadas.

A reportagem tentou novo contato com a defesa do réu, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. Na quinta, uma das advogadas da defesa de Dieison Corrêa Zandavalli, Pâmela Londero, disse estar confiante na imparcialidade do júri e em um resultado justo para o processo.

Relembre o caso

De acordo com a denúncia do Ministério Público, Daiane foi estrangulada pelo réu e morreu por asfixia. O crime teria ocorrido após a vítima aceitar uma carona do acusado, que a teria levado para uma área de lavoura onde cometeu o estupro e depois o homicídio.

Ainda conforme a denúncia, Zandavalli teria se aproveitado do estado de embriaguez da menina, impossibilitada de reagir, usando de violência, com toques e beijos, apoiando-se sobre ela. O corpo da adolescente foi achado mais de três dias depois dos fatos, em um matagal.

A denúncia do Ministério Público destaca a presença de qualificadoras no crime, como o desprezo do réu pela população indígena Caingangue (etnofobia) e o menosprezo e discriminação à condição de mulher da vítima (feminicídio).

Leia Mais Homem suspeito de movimentar mais de R$ 10 milhões em pirâmide financeira é preso em Carazinho

Em seu interrogatório, o acusado negou ter cometido os crimes. A defesa chegou a solicitar a instauração de um incidente de sanidade mental, que concluiu que o réu é capaz de compreender o caráter ilícito de seus atos.

— No cotejo de todas as provas, mais o que tivemos com depoimentos das testemunhas e o que aconteceu processualmente, nosso entendimento é que está cabalmente comprovado a participação direta do acusado no crime, o que levará a condenação e expectativa de finalização do júri — disse o advogado da família da vítima, Bira Teixeira.