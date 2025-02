Idoso é morto em latrocínio na Região Noroeste

Um latrocínio foi registrado nas primeiras horas da manhã deste domingo (9) em Santa Rosa , na Região Noroeste do Estado. A vítima foi identificada como Arnildo Bovenschulte, um idoso de 75 anos.

O crime aconteceu em uma casa na rua Professora Lourdes Henze, no bairro Cruzeiro. Os policiais foram acionados por uma mulher que testemunhou a tentativa de roubo de uma televisão e outros itens, seguida do homicídio do idoso.