Homem é preso depois de colocar fogo na casa da mãe em Passo Fundo

Residência do bairro Victor Issler ficou parcialmente destruída.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio aconteceu por volta das 22h55min . Quando a guarnição chegou no local, a casa já estava tomada pelas chamas.

As chamas começaram quando o homem colocou fogo em um colchão e roupa de cama , em resposta a tentativa da Brigada Militar de entrar na casa após denúncia de violência doméstica do filho contra a mãe.

Ao chegar no local, os policiais encontraram a mulher refugiada na casa da filha , que fica ao lado. Ela relatou que seu filho estava trancado dentro da residência, agressivo e portando um facão .

A equipe tentou conversar com o homem, sem sucesso. Com autorização da proprietária da casa, os policias tentaram arrombar a porta de entrada , mas o suspeito usou móveis para dificultar o acesso.

Depois disso, o homem ateou fogo no colchão e roupa de cama do quarto enquanto gritava que “só sairia da casa morto”. Enquanto isso, as chamas se alastraram e consumiram quase toda a casa.