Homem é morto a tiros após confusão em posto de combustíveis em Passo Fundo

Um homem de 49 anos foi morto na noite de domingo (10) em um posto de combustíveis localizado na RS-324, entrada do bairro Roselândia, em Passo Fundo, norte do Estado. Ele foi identificado como José Mare Martins.

Conforme a Brigada Militar (BM), a vítima estava com outro homem no estabelecimento. Por volta das 22h35min, ele teria se envolvido em uma briga generalizada e se desentendido com outra pessoa.