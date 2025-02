Gás de cozinha: saiba como evitar vazamentos e acidentes

Gás é inodoro, mas recebe um aditivo chamado mercaptano que permite detectá-lo no ambiente.

O gás liquefeito de petróleo (GLP) , mais conhecido como gás de cozinha, foi o causador de 23 ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros só em Passo Fundo no ano passado. Não é por acaso: o combustível é silencioso e pode ser fatal em casos de vazamento , ou por inalação tóxica ou explosão .

Dois casos recentes chamaram a atenção. O último foi em Três Passos , no noroeste gaúcho, em 2 de fevereiro, quando tio e sobrinha morreram após incêndio . A suspeita é que o fogo tenha começado depois do gás vazar em botijão perto de fogareiro portátil , enquanto a família fazia o almoço de domingo. A Polícia Civil aguarda a conclusão da perícia.

Explosões acontecem quando há vazamento do produto, o que causa o aumento de temperatura e pressão do gás que está no botijão, explica a professora e coordenadora dos cursos de Química e técnico em Biocombustíveis da Universidade de Passo Fundo (UPF), Ana Paula Harter Vaniel: