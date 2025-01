Três crianças estavam em carro de aplicativo alvo de ataque a tiros em Passo Fundo

Caso está sendo investigado pela delegacia de homicídios. Günther Schöler / Agencia RBS

A delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Passo Fundo (DHPP) investiga o que motivou o ataque a tiros que provocou a morte de Cristian Vieira da Cruz, 26 anos, em Passo Fundo, no norte do Estado. A Polícia Civil não descarta um possível acerto de contas e envolvimento com o tráfico de drogas.

A vítima estava em um carro de aplicativo com a companheira e três crianças, sendo duas filhas do casal, quando foram surpreendidos pelos disparos. Segundo testemunhas, os atiradores estavam em uma parada de ônibus e dentro de um veículo que obstruiu a passagem do carro de aplicativo. O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (17), na Rua Olavo Bilac, no bairro Petrópolis.

Cristian foi atingido por pelo menos seis disparos. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Clínicas, mas teve a morte confirmada na tarde de sábado (18). A mulher de 29 anos foi atingida na perna sem gravidade. As crianças e o motorista de aplicativo não se feriram. Segundo relato da mulher à polícia, a família estava indo buscar uma pizza quando foi surpreendida pelos disparos.

A polícia disse ainda que o casal estava em prisão domiciliar e que Cristian tem antecedentes criminais e envolvimento com o tráfico de drogas. Por enquanto ninguém foi preso.

