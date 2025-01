Suspeito de tortura é preso em Soledade

Um homem de 27 anos foi preso em Soledade , no norte do Estado, por tortura e outros crimes. Ele foi capturado na tarde da sexta-feira (17) ao ser localizado pela polícia, que cumpriu um mandado de prisão preventiva .

O homem é o sétimo preso por suspeita de participar de um sequestro e tortura em Arvorezinha, cidade do Vale do Taquari, no início de outubro de 2024.