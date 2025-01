Mulher é encontrada morta dentro de apartamento em Carazinho

Uma mulher de 31 anos foi encontrada morta dentro de um apartamento na manhã desta sexta-feira (17) em Carazinho, no norte do Estado.

De acordo com a Brigada Militar, uma guarnição foi acionada para atender a ocorrência em um condomínio na Rua Alberto Velho de Souza, bairro São Jorge. Chegando no local, os policiais encontraram, dentro de um apartamento, o corpo da mulher com ferimentos graves , aparentemente causados por golpes de faca.

De acordo com as informações preliminares da Brigada Militar, a suspeita é de que o crime tenha características de feminicídio, com um possível motivo passional envolvendo a vítima e o autor do crime.