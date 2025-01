MP denuncia suspeito de tentar matar ex-companheira a facadas em Sananduva

Foi denunciado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) o homem suspeito de tentar matar a ex-companheira a facadas em Sananduva, no norte do Estado. A denúncia foi oferecida na sexta-feira (17) e é caracterizada como feminicídio.

O crime aconteceu em 7 de janeiro quando o homem, de 35 anos, tentou matar a mulher com diversos golpes de faca. Os filhos do casal também estavam presentes no momento.

Conforme o MPRS, o suspeito teria ido até a casa da vítima e a atraiu para fora da residência. Ela teria acreditado que seria apenas uma conversa. Ao se aproximar, no entanto, o homem teria a atingido com os primeiros golpes.

O suspeito foi contido pelo pai da mulher. Ainda conforme o MPRS, mesmo com a ação do familiar, escapado e desferido mais facadas contra a ex-companheira. A vítima foi atingida na região do tórax e abdômen.

O suspeito foi preso logo após o ocorrido. A mulher foi socorrida e encaminhada para atendimento médico.