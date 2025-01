Homem morre após desentendimento em bar no norte do RS

Um homem de 27 anos morreu após um desentendimento em um bar por volta das 20h deste sábado (25) em Campos Borges, no norte do Estado . Ele foi identificado como Leandro dos Santos.

Segundo informações que testemunhas passaram para a Brigada Militar, o desentendimento teve início após o suspeito do crime, de 76 anos e dono do bar , negar uma venda a prazo para a vítima.

Conforme a Brigada Militar, ao se deslocar até o endereço onde o crime teria ocorrido, o suspeito relatou que, após recusar a venda de uma cerveja, Santos teria avançado com uma faca contra ele .

Ele ainda teria dito que pegou um taco de sinuca e acertou na cabeça de Santos. Logo depois, sacou uma faca e desferiu um golpe no lado esquerdo do peito da vítima .

Leandro dos Santos chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

O suspeito do crime foi preso em flagrante pela Brigada Militar, encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Soledade e posteriormente conduzido ao Presídio Estadual do mesmo município, onde permanece à disposição da Justiça.

Incêndio horas após o homicídio

Horas depois do ocorrido, ainda no sábado, uma residência localizada no bairro São Jorge, também em Campos Borges, foi consumida pelo fogo. Segundo informações da Brigada Militar, a casa pertencia ao suspeito de ter cometido o homicídio.