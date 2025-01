Homem é preso com 35 quilos de maconha em Soledade

Na noite de sexta-feira (17), um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Soledade , durante a Operação Cerco Fechado no norte gaúcho. Com ele foram encontrados 52 tijolos de maconha , totalizando 35,1 quilos da droga.

A ação foi desencadeada após troca de informações entre a Polícia Civil e a Brigada Militar, que indicavam que ele estaria transportando a maconha em um veículo pela BR-386, no sentido capital-interior. Ao avistar o carro, um VW Gol, no trevo da rodovia com a RS-332, as equipes iniciaram o acompanhamento.