Casal é baleado dentro de carro de aplicativo em Passo Fundo

Um casal foi atacado a tiros dentro de um carro de aplicativo em Passo Fundo . O crime aconteceu por volta das 22h de sexta-feira (17), na rua Olavo Bilac, no bairro Petrópolis.

As vítimas relataram à Polícia Civil que estavam no carro quando outro veículo se aproximou e fez uma manobra para trancar a via. Neste momento, uma pessoa que estava em uma parada de ônibus teria se aproximado e efetuado diversos disparos contra o casal.