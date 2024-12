Polícia Civil prende suspeito de ter assassinado jovem de Soledade em 2023

Foi preso na segunda-feira (9) em Passo Fundo o suspeito de ter assassinado e abandonado o corpo de Arthur Prestes dos Santos carbonizado no interior de Soledade, no norte do Estado, em outubro de 2023. O preso foi identificado pelas iniciais D.F.M. e tem 25 anos.

Conforme a Polícia Civil, a prisão ocorreu por intermédio da Delegacia de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) de Soledade, com apoio logístico da Draco de Passo Fundo. O suspeito foi localizado por agentes da polícia e tinha um mandado de prisão preventiva em aberto.

A determinação judicial foi oriunda da investigação do homicídio ocorrido no ano passado, quando Arthur Prestes dos Santos, à época com 25 anos, foi morto e teve o corpo abandonado na localidade de Margem São Bento, no interior de Soledade.

Após ser preso, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para registro da ocorrência. Posteriormente, ele foi conduzido ao Presídio Regional de Passo Fundo, onde permanece à disposição da Justiça.

Relembre o caso

Arthur Prestes dos Santos, 25 anos, desapareceu em 18 de outubro de 2023 em Soledade e foi encontrado carbonizado uma semana depois, no dia 24. De acordo com as investigações, o suspeito era um suposto amigo da vítima e a motivação do crime ainda não foi esclarecida.

Santos foi visto pela última vez na madrugada de 18 de outubro, após sair da casa dos pais por volta de 0h30min. Ele tinha o costume de almoçar e jantar com os pais e depois ir para a oficina mecânica e de chapeação onde morava e trabalhava. Porém, no dia seguinte, não apareceu para trabalhar.

Conforme o pai da vítima, Juarez dos Santos, a família ficou preocupada quando não recebeu notícias no dia 19. O pai foi até a oficina, que operava normalmente, mas constatou que a motocicleta utilizada pelo filho não estava lá. No dia 20, o celular de Santos foi encontrado formatado às margens da RS-332, no trevo de acesso à Soledade. No mesmo dia, o aparelho foi enviado para análise da polícia.

Em 24 de outubro, um corpo foi encontrado carbonizado em uma vala, na altura do km 12 da RS-332, comunidade da Margem São Bento, no interior de Soledade. Conforme o comandante do 38° Batalhão de Polícia Militar, Juliano Moura, não havia condições de identificar o cadáver, por estar em estágio avançado de decomposição.