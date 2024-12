Motorista é flagrado com cocaína e munição de fuzil no norte do RS

Na tarde desta sexta-feira (06) um homem de 45 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Sarandi, no norte do RS. Na carreta que ele dirigia estavam 114 quilos de cocaína e cem munições de fuzil.

De acordo com a PRF, a prisão aconteceu durante uma operação de combate ao crime. A equipe recebeu informações que a carreta com placas de Coxilha estaria viajando de Santa Catarina ao Rio Grande do Sul com ilícitos.