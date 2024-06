Dois homens apontados como líderes de uma facção criminosa de Ijuí, no noroeste do Estado, e um terceiro suspeito de envolvimento com o grupo foram presos em um sítio em Parobé, na Região Metropolitana, na quinta-feira (27). Eles foram localizados durante operação da Delegacia de Polícia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Ijuí.