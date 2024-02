De 12 de dezembro de 2023 a 7 de fevereiro de 2024, 148 detentos do Presídio Regional de Passo Fundo foram transferidos para outras casas prisionais do RS. No momento, o local abriga 545 presos, sendo 515 homens e 30 mulheres, conforme informação da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe).