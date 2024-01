Apesar das belas paisagens, é proibido — e perigoso — acessar a popular pedreira do bairro São José, em Passo Fundo. A concentração no local é ilegal, uma vez que a área de 30 hectares é uma área militar restrita. O local atrai problemas: corpos já foram encontrados e quatro pessoas morreram afogadas no local desde 2003, sendo o caso mais recente em 2020.