Saúde

Saúde dos olhos
Notícia

Tempo excessivo diante de telas preocupa famílias e aumenta risco de miopia

Crianças estão entre os grupos que mais preocupam especialistas por conta do uso prolongado de celulares e tablets

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Luiz Otávio Calderan

Repórter

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