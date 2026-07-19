Primeiro caso de gripe aviária em aves de subsistência é registrado em município do norte gaúcho

Foco foi identificado em Coqueiros do Sul na sexta-feira (17). Ascom Seapi / Divulgação

O Rio Grande do Sul confirmou o primeiro caso de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP), conhecida como gripe aviária, em aves de subsistência, criadas em pequena escala, geralmente para consumo próprio. O foco foi registrado em Coqueiros do Sul, a 56 quilômetros de Passo Fundo, no norte do Estado.

O caso foi confirmado pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Campinas (LFDA-SP) nesta sexta-feira (17). A suspeita foi atendida pelo Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal (DDA), da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), no dia 14 de julho.

Segundo a Seapi, por se tratar de um foco em aves de subsistência, o caso não altera a condição sanitária do Rio Grande do Sul e do Brasil como áreas livres da doença para fins comerciais. Também não há risco no consumo de carne de frango e ovos, já que a gripe aviária não é transmitida por esses alimentos.

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Como medida de controle, o Serviço Veterinário Oficial do Estado fará visitas a propriedades e granjas localizadas em um raio de 10 quilômetros do foco, além de promover ações de orientação e educação sanitária.