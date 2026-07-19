Saúde

Coqueiros do Sul
Notícia

Primeiro caso de gripe aviária em aves de subsistência é registrado em município do norte gaúcho

Foco foi detectado em Coqueiros do Sul nesta sexta-feira (17) em aves criadas em pequena escala

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Alessandra Hoppen

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