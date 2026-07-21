Inverno aumenta risco de doenças respiratórias e exige atenção redobrada de gestantes

Vacinação contra a gripe é recomendada para todas as gestantes, independentemente do estágio da gravidez. SXC / SXC

Com a chegada do inverno e o aumento da circulação de vírus respiratórios, gestantes precisam reforçar os cuidados com a saúde. Além da proteção da própria mãe, algumas medidas são importantes para reduzir riscos também ao bebê durante a gestação.

Segundo a ginecologista e obstetra Lisandra Scolaro, hábitos simples do dia a dia podem ajudar na prevenção. Entre eles estão a higiene frequente das mãos, a manutenção de ambientes ventilados e a adoção de uma rotina saudável.

— É importante evitar contato próximo com pessoas doentes, manter uma alimentação equilibrada, boa hidratação e horas adequadas de sono. Quando possível, é recomendado evitar aglomerações e utilizar máscara em situações de maior risco, principalmente em períodos de circulação de vírus respiratórios — orienta.

Leia Mais Fertirrigação transforma dejetos da suinocultura em adubo e reduz custos no campo

Entre todas as medidas de proteção, a vacinação continua sendo a principal estratégia para evitar complicações decorrentes de doenças respiratórias.

— A principal forma de prevenção das formas graves das doenças respiratórias é a vacinação. Além disso, o acompanhamento pré-natal permite identificar fatores de risco e orientar medidas individualizadas para cada gestante — destaca a médica.

A vacina contra a gripe é recomendada para todas as gestantes, independentemente do estágio da gravidez.

Além de proteger a mãe contra formas mais graves da doença, a imunização oferece proteção ao bebê nos primeiros meses de vida por meio da transferência de anticorpos durante a gestação.

— A vacina pode ser aplicada em qualquer fase da gravidez. O ideal é receber a dose assim que estiver disponível para garantir proteção o quanto antes — explica.

Outras vacinas também são recomendadas

Além da imunização contra a gripe, outras vacinas fazem parte dos cuidados indicados durante a gestação.

Entre elas está a vacina contra a coqueluche (dTpa), recomendada entre a 20ª e a 36ª semana de gestação. O objetivo é proteger o recém-nascido nos primeiros meses de vida.

A vacinação contra a Covid-19 também segue indicada conforme o calendário vigente. Segundo a especialista, a medida ajuda a reduzir riscos de complicações para mãe e bebê.

Outra novidade é a vacina contra o vírus sincicial respiratório, utilizada para transferir anticorpos ao bebê ainda durante a gestação, reduzindo o risco de formas graves de bronquiolite após o nascimento.

Caso a gestante apresente sintomas respiratórios, a orientação é procurar atendimento médico logo nos primeiros sinais.

A especialista ressalta que a automedicação não deve ser utilizada durante a gravidez.