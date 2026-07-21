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Inverno aumenta risco de doenças respiratórias e exige atenção redobrada de gestantes

Maior circulação de vírus respiratórios exige atenção com hábitos diários e atualização do calendário vacina

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