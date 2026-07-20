Câncer de cabeça e pescoço: diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura para até 95%

Uma ferida na boca que não cicatriza, um nódulo no pescoço ou uma lesão na pele que não desaparece podem ser sinais de alerta para câncer de cabeça e pescoço.
Durante o Julho Verde, mês dedicado à conscientização sobre essas doenças, o cirurgião de cabeça e pescoço Yuri Goersch, especialista que atende em Passo Fundo, no norte do Estado, orienta que o foco deve estar no diagnóstico precoce, capaz de aumentar significativamente as chances de cura e reduzir as sequelas do tratamento.
De acordo com Goersch, quando o diagnóstico é feito nos estágios iniciais, de 70% a 95% dos pacientes conseguem ser curados e apresentam boa sobrevida em cinco anos. Nos casos avançados, esse índice pode cair para até 45%.
Segundo o médico, o câncer de pele é o mais frequente na região da cabeça e do pescoço e também o tipo mais comum de câncer no corpo humano, principalmente porque essas áreas ficam mais expostas à radiação ultravioleta ao longo da vida.
O especialista explica que o protetor solar é uma das estratégias para prevenir o surgimento desse tipo de lesão, mas a proteção deve ser combinada com outras medidas, como o uso de chapéus de aba larga e a redução da exposição ao sol nos horários de maior intensidade da radiação ultravioleta.
— As lesões podem surgir como uma pequena ferida, uma casquinha, uma bolinha ou uma mancha. Se não desaparecerem em duas ou três semanas, ou apresentarem crescimento, precisam ser investigadas — comenta Goersch.
Depois do câncer de pele, os tumores mais frequentes na especialidade são os de boca, garganta e laringe, região das cordas vocais.
— O câncer de boca costuma começar com uma ferida que não cicatriza. Já os tumores de garganta podem provocar dor ou desconforto para engolir. Na laringe, um dos principais sinais é a rouquidão persistente, além da dificuldade para engolir em casos mais avançados — destaca.
O médico explica que o câncer de boca é o quinto mais comum entre os homens no Brasil e em grande parte está relacionado ao tabagismo e ao consumo frequente de bebidas alcoólicas. Nas mulheres, a incidência é menor.
Outro tumor frequente é o câncer de tireoide, que ocupa a quinta posição entre os cânceres mais comuns nas mulheres.
— Na maioria das vezes, ele não apresenta sintomas e acaba sendo descoberto durante um exame de ultrassom. Quando há manifestação clínica, normalmente aparece como um nódulo no pescoço — comenta o especialista.
Como reduzir o risco e quando procurar atendimento
Entre as principais orientações estão:
- Observar lesões na pele, boca ou pescoço que persistam por mais de duas ou três semanas.
- Procurar avaliação médica diante de rouquidão persistente, dificuldade para engolir ou aparecimento de nódulos no pescoço.
- Evitar exposição solar excessiva, principal fator de risco para o câncer de pele.
- Abandonar o tabagismo e reduzir o consumo de bebidas alcoólicas, fatores diretamente relacionados aos cânceres de boca, garganta e laringe.
- Manter a vacinação contra o HPV quando indicada, já que o vírus também está associado a alguns tumores da região.
— O objetivo é fazer com que as pessoas reconheçam os sinais de alerta e procurem atendimento rapidamente. Quanto mais cedo o diagnóstico, mais simples tende a ser o tratamento e maiores são as chances de cura — finaliza.