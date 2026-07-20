Câncer de cabeça e pescoço: diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura para até 95%

O câncer de pele é o mais frequente na região da cabeça e do pescoço e também o tipo mais comum de câncer no corpo humano. Africa Studio / Adobe Stock

Uma ferida na boca que não cicatriza, um nódulo no pescoço ou uma lesão na pele que não desaparece podem ser sinais de alerta para câncer de cabeça e pescoço.

Durante o Julho Verde, mês dedicado à conscientização sobre essas doenças, o cirurgião de cabeça e pescoço Yuri Goersch, especialista que atende em Passo Fundo, no norte do Estado, orienta que o foco deve estar no diagnóstico precoce, capaz de aumentar significativamente as chances de cura e reduzir as sequelas do tratamento.

De acordo com Goersch, quando o diagnóstico é feito nos estágios iniciais, de 70% a 95% dos pacientes conseguem ser curados e apresentam boa sobrevida em cinco anos. Nos casos avançados, esse índice pode cair para até 45%.

Segundo o médico, o câncer de pele é o mais frequente na região da cabeça e do pescoço e também o tipo mais comum de câncer no corpo humano, principalmente porque essas áreas ficam mais expostas à radiação ultravioleta ao longo da vida.

O especialista explica que o protetor solar é uma das estratégias para prevenir o surgimento desse tipo de lesão, mas a proteção deve ser combinada com outras medidas, como o uso de chapéus de aba larga e a redução da exposição ao sol nos horários de maior intensidade da radiação ultravioleta.

— As lesões podem surgir como uma pequena ferida, uma casquinha, uma bolinha ou uma mancha. Se não desaparecerem em duas ou três semanas, ou apresentarem crescimento, precisam ser investigadas — comenta Goersch.

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Depois do câncer de pele, os tumores mais frequentes na especialidade são os de boca, garganta e laringe, região das cordas vocais.

— O câncer de boca costuma começar com uma ferida que não cicatriza. Já os tumores de garganta podem provocar dor ou desconforto para engolir. Na laringe, um dos principais sinais é a rouquidão persistente, além da dificuldade para engolir em casos mais avançados — destaca.

O médico explica que o câncer de boca é o quinto mais comum entre os homens no Brasil e em grande parte está relacionado ao tabagismo e ao consumo frequente de bebidas alcoólicas. Nas mulheres, a incidência é menor.

Outro tumor frequente é o câncer de tireoide, que ocupa a quinta posição entre os cânceres mais comuns nas mulheres.

— Na maioria das vezes, ele não apresenta sintomas e acaba sendo descoberto durante um exame de ultrassom. Quando há manifestação clínica, normalmente aparece como um nódulo no pescoço — comenta o especialista.

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Como reduzir o risco e quando procurar atendimento

Entre as principais orientações estão:

Observar lesões na pele, boca ou pescoço que persistam por mais de duas ou três semanas.

Procurar avaliação médica diante de rouquidão persistente, dificuldade para engolir ou aparecimento de nódulos no pescoço.

Evitar exposição solar excessiva, principal fator de risco para o câncer de pele.

Abandonar o tabagismo e reduzir o consumo de bebidas alcoólicas, fatores diretamente relacionados aos cânceres de boca, garganta e laringe.

Manter a vacinação contra o HPV quando indicada, já que o vírus também está associado a alguns tumores da região.