Saúde

Julho verde
Notícia

Câncer de cabeça e pescoço: diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura para até 95%

Especialista orienta sobre os tipos mais comuns da doença, os principais fatores de risco e os sintomas que não devem ser ignorados

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Amanda de Andrade

Repórter

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