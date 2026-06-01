Vacinação contra a gripe é retomada para o público geral em Passo Fundo; cidade registra oito mortes pela doença

Nova remessa de 10,3 mil doses chegou a Passo Fundo Eduarda Costa / Agencia RBS

A vacinação contra a gripe foi retomada nesta segunda-feira (1º) em Passo Fundo, no norte do Estado. As doses estão disponíveis em todas as 26 salas de vacinação do município, enquanto houver estoque.

A campanha havia sido ampliada para toda a população no último dia 23, mas os estoques do imunizante esgotaram três dias depois. Agora, uma nova remessa com 10,3 mil doses chegou a Passo Fundo, retomando a vacinação.

Conforme levantamento da secretaria Municipal de Saúde, já foram aplicadas 47.382 doses da vacina contra a gripe. Entre os grupos prioritários, foram aplicadas 26.053 doses, alcançando cobertura vacinal de 47,9%. Os índices atuais são:

36% entre crianças de seis meses a menores de seis anos

entre crianças de seis meses a menores de seis anos 45% entre gestantes

entre gestantes 52% entre pessoas com 60 anos ou mais.

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A retomada ocorre após a confirmação de mais uma morte por Influenza em Passo Fundo. A vítima era uma pessoa de 74 anos. No total, são oito mortes pela doença na cidade, sendo seis idosos, uma menina com idade entre um e quatro anos e uma adolescente, com idade entre 12 e 19 anos. Nenhum estava vacinado.

— Estamos mantendo a vacina disponível para todos os públicos enquanto houver doses, mas é fundamental que crianças, gestantes e idosos procurem as unidades de saúde para se imunizar. São esses grupos que apresentam maior risco de desenvolver formas graves da doença — afirma a secretária municipal de Saúde, Caroline Gosch.

Locais de vacinação

Central de Vacinas

CAIS Hípica

CAIS Boqueirão

CAIS Vila Luiza

CAIS São Cristóvão

ESF Operária

ESF São José

ESF São Luiz Gonzaga

ESF Adolfo Groth

ESF Donária / Santa Marta

ESF Mattos

ESF Nenê Graeff

ESF Jerônimo Coelho

ESF Planaltina

ESF São Cristóvão

ESF Valinhos

ESF Ricci

ESF Zachia

ESF Adirbal Corralo

ESF Jaboticabal

ESF Caic Edu Azambuja

UBS Parque Farroupilha

UBS Jardim América

UBS Vila Nova / Santa Maria

UBS Annes

UBS Petrópolis

Horários de vacinação