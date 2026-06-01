Saúde

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Notícia

Vacinação contra a gripe é retomada para o público geral em Passo Fundo; cidade registra oito mortes pela doença

Doses estão disponíveis nas 26 salas de vacina do município, enquanto durarem os estoques

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