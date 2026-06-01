Vacinação contra a gripe é retomada para o público geral em Passo Fundo; cidade registra oito mortes pela doença

A vacinação contra a gripe foi retomada nesta segunda-feira (1º) em Passo Fundo, no norte do Estado. As doses estão disponíveis em todas as 26 salas de vacinação do município, enquanto houver estoque.
A campanha havia sido ampliada para toda a população no último dia 23, mas os estoques do imunizante esgotaram três dias depois. Agora, uma nova remessa com 10,3 mil doses chegou a Passo Fundo, retomando a vacinação.
Conforme levantamento da secretaria Municipal de Saúde, já foram aplicadas 47.382 doses da vacina contra a gripe. Entre os grupos prioritários, foram aplicadas 26.053 doses, alcançando cobertura vacinal de 47,9%. Os índices atuais são:
- 36% entre crianças de seis meses a menores de seis anos
- 45% entre gestantes
- 52% entre pessoas com 60 anos ou mais.
A retomada ocorre após a confirmação de mais uma morte por Influenza em Passo Fundo. A vítima era uma pessoa de 74 anos. No total, são oito mortes pela doença na cidade, sendo seis idosos, uma menina com idade entre um e quatro anos e uma adolescente, com idade entre 12 e 19 anos. Nenhum estava vacinado.
— Estamos mantendo a vacina disponível para todos os públicos enquanto houver doses, mas é fundamental que crianças, gestantes e idosos procurem as unidades de saúde para se imunizar. São esses grupos que apresentam maior risco de desenvolver formas graves da doença — afirma a secretária municipal de Saúde, Caroline Gosch.
Locais de vacinação
- Central de Vacinas
- CAIS Hípica
- CAIS Boqueirão
- CAIS Vila Luiza
- CAIS São Cristóvão
- ESF Operária
- ESF São José
- ESF São Luiz Gonzaga
- ESF Adolfo Groth
- ESF Donária / Santa Marta
- ESF Mattos
- ESF Nenê Graeff
- ESF Jerônimo Coelho
- ESF Planaltina
- ESF São Cristóvão
- ESF Valinhos
- ESF Ricci
- ESF Zachia
- ESF Adirbal Corralo
- ESF Jaboticabal
- ESF Caic Edu Azambuja
- UBS Parque Farroupilha
- UBS Jardim América
- UBS Vila Nova / Santa Maria
- UBS Annes
- UBS Petrópolis
Horários de vacinação
- UBS e ESF: Segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h às 16h30min
- Central de Vacinas: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h30min
- Cais: Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30; Sábados, das 8h às 11h30min