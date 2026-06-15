UTI de Marau inicia funcionamento e passa a atender pacientes de alta complexidade

Começa nesta segunda-feira (15) o atendimento de alta complexidade na primeira Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Marau, no norte do estado.

A estrutura com 10 leitos privativos contou com aporte da Prefeitura Municipal, no valor de R$ 1,3 milhão, e do governo estadual, de R$ 2,1 milhão.

De acordo com o diretor executivo do Hospital Cristo Redentor (HCR), Marcelo Borghetti, a nova ala da instituição conta com boxes individuais, correio pneumático, o primeiro serviço de hemodiálise do município e uma ala de isolamento:

— Tudo é novo e de muita tecnologia. Somos um dos primeiros hospitais a contar com uma estrutura toda individual e privativa assim em uma UTI. Todos os boxes possuem televisão e vista para a natureza. Tudo foi pensando com muito carinho.

Apoio para a região norte

Antes da estrutura intensiva do HCR, os pacientes de alto risco, como no caso de acidentes ou cirurgias complexas, eram transferidos para cidades vizinhas como Passo Fundo e Sananduva.

— Essa UTI será de grande suporte para a região. Além de diminuir riscos de pacientes que antes viajavam para receber atendimento, ainda teremos apoio para o tratamento da síndrome respiratória aguda grave — explicou a médica intensivista responsável, Caroline Ronsoni Schneider.