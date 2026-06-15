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UTI de Marau inicia funcionamento e passa a atender pacientes de alta complexidade

Estrutura começa a atender pacientes nesta segunda-feira (15). Espaço conta com o primeiro serviço de hemodiálise do município

Heloisa Gamero

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