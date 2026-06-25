Quase 200 internações por gripe são de pacientes com menos de 40 anos em Passo Fundo

Todos que morreram no município por influenza não se vacinaram. Renan Mattos / Agencia RBS

Passo Fundo, no norte do Estado, registra predomínio de jovens nas estatísticas de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em 2026. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o município soma 366 internações, sendo 198 pacientes com menos de 40 anos.

Já as pessoas com idade superior totalizam 168 hospitalizados acima dessa faixa etária, o que representa 54,1% a mais do público jovem.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, todas as 11 pessoas que morreram em 2026 pela influenza não estavam vacinadas contra a doença.

O cenário municipal converge com a realidade do Hospital de Clínicas (HC), localizado no centro da cidade, onde a proporção é ainda mais acentuada: 80,55% das pessoas internadas por SRAG em junho têm idade inferior a 40 anos.

— O que eu vejo aqui é que houve uma diminuição muito grande da taxa de vacinação, e isso é um fator para o tanto de hospitalizações de jovens abaixo dos 40. A vacina não previne você ter a doença, mas ela evita a forma grave — relatou a pneumologista do HC, Janaína Pilau.