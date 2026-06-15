Passo Fundo supera média do Estado na vacinação, mas cobertura não atinge 90%

Média de Passo Fundo está maior do que a do RS. Eduarda Costa / Agencia RBS

Passo Fundo, no norte do Estado, ultrapassou a marca de 70 mil pessoas vacinadas contra a influenza em 2026. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde atualizados nesta segunda-feira (15), 70.118 moradores já receberam a dose.

Apesar do avanço no número absoluto de imunizações, a cobertura entre os grupos prioritários ainda está abaixo da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que prevê atingir 90% de vacinação.

Entre crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e idosos, o índice no município chegou a 56,33%. Mesmo abaixo do objetivo, o desempenho supera a média do Rio Grande do Sul, que registra 48,13% nesses públicos.

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Idosos lideram cobertura no município

O melhor índice em Passo Fundo é observado entre idosos, com 59,70% de cobertura. Entre gestantes, o percentual é de 52,88%. Já entre crianças, o índice alcança 47,68%.

Município reforça necessidade de ampliar adesão

A Secretaria Municipal de Saúde aponta que a ampliação da cobertura é necessária para reduzir complicações causadas pelo vírus da gripe. Entre os riscos estão casos graves da doença, internações e mortes, especialmente durante o período de temperaturas mais baixas.

A coordenadora de Vigilância em Saúde, Marisa Zanatta, destaca a importância da imunização.

— Passo Fundo apresenta uma cobertura superior à média do Estado. Mesmo assim, ainda estamos longe da meta. Por isso, reforçamos que a população procure as unidades de saúde — afirma.

Vacinação está aberta a toda a população

A campanha contra a influenza está liberada para todos os públicos, com aplicação gratuita enquanto houver doses disponíveis.

— As vacinas estão disponíveis para toda a população. Quem ainda não se imunizou pode procurar a unidade de saúde mais próxima — diz Marisa.

Para receber a dose, é necessário apresentar documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação.

Parte das unidades está sem doses

Neste momento, algumas unidades não contam com estoque da vacina. Estão temporariamente sem doses: ESF Planaltina, ESF São José, Cais São Cristóvão e Cais Hípica

A Secretaria de Saúde informa que aguarda nova remessa de imunizantes e orienta que a população busque unidades com disponibilidade.

Locais com vacinação disponível

A aplicação segue nas demais unidades do município, incluindo: Central de Vacinas, Cais Boqueirão, Cais Vila Luiza, ESF Operária, ESF São Luiz Gonzaga, ESF Adolfo Groth, ESF Donária / Santa Marta, ESF Mattos, ESF Nenê Graeff, ESF Jerônimo Coelho, ESF São Cristóvão, ESF Valinhos, ESF Ricci, ESF Zachia, ESF Adirbal Corralo, ESF Jaboticabal, ESF Caic Edu Azambuja, UBS Parque Farroupilha, UBS Jardim América, UBS Vila Nova / Santa Maria, UBS Annes, UBS Petrópolis

Horários de atendimento

UBS e ESF: segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30

UBS Petrópolis: atendimento ampliado até 22h em dias úteis; finais de semana e feriados das 12h às 18h

Central de Vacinas: das 8h às 12h e das 13h às 16h30