Passo Fundo recebe nova remessa de vacina contra a gripe e ultrapassa 60 mil doses aplicadas

Entre os grupos com maior número de imunizações está o dos idosos com mais de 60 anos, com 21.829 doses. Alessandra Hoppen / Agencia RBS

Passo Fundo recebeu uma nova remessa de 9.470 doses da vacina contra a gripe e está reforçando o abastecimento das 26 salas de vacinação nesta segunda-feira (8). A imunização seguirá disponível para toda a população enquanto houver estoque.

Com as novas doses, o município passa de 60 mil aplicações contra a influenza. Conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde, entre os grupos com maior número de imunizações estão os idosos com mais de 60 anos, com 21.829 doses, seguidos da população não prioritária, com 18.147 aplicações.

Trabalhadores da saúde tiveram 6.601 aplicações, crianças de seis meses a menores de seis anos, 6.346, e as pessoas com comorbidades tiveram 4.322 doses aplicadas.

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A vacinação segue disponível em 26 pontos distribuídos pela cidade, incluindo a Central de Vacinas, os Centros de Acesso a Direitos e Inclusão Social (Cais), as Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A orientação da Secretaria Municipal de Saúde é para que a população procure a unidade mais próxima para receber o imunizante e ampliar a cobertura vacinal.

As UBSs e ESFs atendem de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h às 16h30min. A UBS Petrópolis opera com horário ampliado durante a Operação Inverno, funcionando de segunda a sexta-feira até as 22h e, aos sábados, domingos e feriados, das 12h às 18h.