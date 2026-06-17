O que acontece com o organismo de quem usa cigarro eletrônico? Estudo revela danos ao coração, rins e vasos sanguíneos

Uma pesquisa desenvolvida por estudantes da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), em Erechim, no norte do Estado, observou os efeitos do cigarro eletrônico para o corpo humano.
A investigação foi realizada por um período de 30 dias, duas vezes ao dia, e expôs ratos em contato com o vapor do dispositivo. Após o experimento, os animais passaram por eutanásia.
As alterações identificadas resultam em falhas de funcionamento e aceleramento do envelhecimento de alguns órgãos.
— Nós fizemos avaliações histológicas, bioquímicas e da função cardíaca. Observamos uma desestruturação desse músculo cardíaco, com uma presença de estresse oxidativo, marcadores inflamatórios no grupo exposto e redução da função cardíaca— explicou a professora e coordenadora da pesquisa, Fernanda Dal’Maso Camera.
As estruturas do coração, aorta, rins, próstata, bexiga e cérebro foram avaliadas.
— Em relação a aorta, a gente observou uma vasoconstrição. Isso significa que o órgão reduziu seu calibre e que pode ter impacto futuro na pressão arterial, desenvolvimento de doença aterosclerótica e infarto agudo do miocárdio — relatou o acadêmico de medicina, Diandro Amaral.
Para os rins, os impactos do uso de cigarro eletrônico foram evidenciados a partir de inflamações nos glomérulos renais.
Os resultados obtidos durante o estudo auxiliam a criar ferramentas para campanhas de conscientização e prevenção contra as drogas.
— Os resultados que nós encontramos na nossa pesquisa são muito importantes, porque apesar do curto período que foi o experimento com uma dose relativamente baixa, mostra que o cigarro eletrônico não é inofensivo — disse a fisioterapeuta e orientanda, Luana Zambon.
Após as experiências e observações, o próximo passo para o grupo de estudos é a publicação do artigo produzido.
Vivência de quem já fez o uso
Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 29,6% dos estudantes brasileiros de escolas públicas e particulares, entre 13 e 17 anos, já experimentaram o dispositivo.
A maioria dos cigarros eletrônicos é feito a base de nicotina, mas podem ter concentrações até seis vezes maiores da substância do que em um maço de cigarro tradicional. Por isso, são altamente viciantes.
O estudante Júlio César Alba Melle, 22 anos, fez o uso durante quatro anos. Ele interrompeu à prática por questão de saúde.
— Na época eu realizava academia e uma vez treinando eu senti bastante falta de ar. Quando mandava áudios mais longos eu percebia isso, precisava parar para respirar. Percebi que tinha algo errado e decidi parar — relembrou.