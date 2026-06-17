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O que acontece com o organismo de quem usa cigarro eletrônico? Estudo revela danos ao coração, rins e vasos sanguíneos

Pesquisa identificou que o uso do dispositivo pode comprometer o funcionamento e acelerar o envelhecimento de alguns órgãos 

Emerson Carniel

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS