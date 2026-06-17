O que acontece com o organismo de quem usa cigarro eletrônico? Estudo revela danos ao coração, rins e vasos sanguíneos

Utilização do dispositivo pode trazer problemas para o corpo. scyther5 / Shutterstock

Uma pesquisa desenvolvida por estudantes da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), em Erechim, no norte do Estado, observou os efeitos do cigarro eletrônico para o corpo humano.

A investigação foi realizada por um período de 30 dias, duas vezes ao dia, e expôs ratos em contato com o vapor do dispositivo. Após o experimento, os animais passaram por eutanásia.

As alterações identificadas resultam em falhas de funcionamento e aceleramento do envelhecimento de alguns órgãos.

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— Nós fizemos avaliações histológicas, bioquímicas e da função cardíaca. Observamos uma desestruturação desse músculo cardíaco, com uma presença de estresse oxidativo, marcadores inflamatórios no grupo exposto e redução da função cardíaca— explicou a professora e coordenadora da pesquisa, Fernanda Dal’Maso Camera.

Estudo avaliou as consequências no corpo ao utilizar o dispositivo. Diandro Amaral / Arquivo Pessoal

As estruturas do coração, aorta, rins, próstata, bexiga e cérebro foram avaliadas.

— Em relação a aorta, a gente observou uma vasoconstrição. Isso significa que o órgão reduziu seu calibre e que pode ter impacto futuro na pressão arterial, desenvolvimento de doença aterosclerótica e infarto agudo do miocárdio — relatou o acadêmico de medicina, Diandro Amaral.

Para os rins, os impactos do uso de cigarro eletrônico foram evidenciados a partir de inflamações nos glomérulos renais.

Os resultados obtidos durante o estudo auxiliam a criar ferramentas para campanhas de conscientização e prevenção contra as drogas.

— Os resultados que nós encontramos na nossa pesquisa são muito importantes, porque apesar do curto período que foi o experimento com uma dose relativamente baixa, mostra que o cigarro eletrônico não é inofensivo — disse a fisioterapeuta e orientanda, Luana Zambon.

Após as experiências e observações, o próximo passo para o grupo de estudos é a publicação do artigo produzido.

Vivência de quem já fez o uso

Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 29,6% dos estudantes brasileiros de escolas públicas e particulares, entre 13 e 17 anos, já experimentaram o dispositivo.

A maioria dos cigarros eletrônicos é feito a base de nicotina, mas podem ter concentrações até seis vezes maiores da substância do que em um maço de cigarro tradicional. Por isso, são altamente viciantes.

Júlio fez uso do dispositivo durante quatro anos Emerson Carniel / Grupo RBS

O estudante Júlio César Alba Melle, 22 anos, fez o uso durante quatro anos. Ele interrompeu à prática por questão de saúde.